根據TrendForce表示，受到三星顯示器（SDC）位於韓國的8.5代LCD工廠生產時程延長，以及二線面板廠將電視轉進IT產品的步調仍緩慢的影響，預估2021年電視面板出貨量將回到與2020年水準，達2.69億片。伴隨面板廠整併、產能收斂、技術提升外，加上需求上升等因素，2021年面板廠除了貫徹朝大尺寸發展的生產策略外，品牌廠在面板價格持續走揚壓縮獲利表現的壓力下，也開始主動調整產品尺寸配置，預計今年電視面板平均尺寸有機會增長1.6吋，往50吋邁進。

TrendForce分析師陳巧慧表示，大尺寸化對於消化產能產生實際的助益，2021年上半年因產能受限，不僅導致供給呈現緊缺的狀況，也支撐電視面板價格持續上漲的走勢；而下半年電視面板需求熱度是否依舊，必須觀察幾個重點：一是終端市場售價提高是否對於買氣造成影響；二為各國施打疫苗後，疫情是否獲得有效控制；三是全球經濟復甦力道是否明顯等；最後則是，客戶是否因為上游原物料價格上漲、類似火災等工安意外造成玻璃短缺、IC供給吃緊以及運輸時間拉長而出現超額下單的需求出現泡沫等。

京東方（BOE）及華星光電（CSOT）因產能仍持續攀升和併購案告一段落，合計兩者在整體電視面板出貨量的占比將高達4成。同時，京東方與華星光電皆積極增進自家技術能力，以及推動高階產品的轉進，如8K、ZBD、AM MiniLED等。未來有望憑藉技術提升和豐厚的資金，持續將企業版圖延伸至更上游的領域。

此外，在供不應求之際，產能正持續爬升的惠科（HKC）自然成為市場焦點，加上即將進入量產的長沙H5工廠，合計惠科已擁有四條8.6代產線，今年藉由產能提升，預計惠科將首次進入電視面板出貨排行榜前三名，出貨量約4,191萬片，年增長33.7％。

友達(2409)及群創(3481)出貨量因產能受限而稍有下修，但兩家台廠進行產品優化與跨領域合作的策略，其中，友達不僅在超高階產品8K+ZBD產品開發技術為業界領頭羊，同時在Micro LED的發展上領先其他面板廠；群創除了產品具備多樣性，擁有自家ODM也是其優勢之一。而兩家台系面板廠憑藉集團優勢，在目前IC供應吃緊的情勢下，相較其他面板廠顯得更為有利。

樂金顯示器為了進一步擴大OLED市場，將於今年第2季擴大廣州OLED廠的產能；2021年三星顯示器雖然因產能收斂而跌出排行榜，不過QD-OLED新品預計將於今年第4季正式進入市場，2022年有望達200萬片的出貨量。

(時報資訊)