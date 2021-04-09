台塑四寶公布第一季財報，全數衝出淡季不淡佳績，台塑、南亞、台化每股均大賺逾2元，分別為2.35元、2.23元、2.2元，台塑化每股則賺1.88元。

台塑(1301)第1季營收606億元，季增加10.9%、年增加44.2%，本業利益128億元、季增加45.9%，合併稅後利益149億元，季增加39.7%，歸屬母公司每股稅後盈餘為2.35元。台塑表示，第1季美國德州石化廠受2月中旬暴風雪影響，全球市場供需失衡，石化產品價格大漲，利差擴大，因此，今年第1季合併營業利益相較去年第四季大幅成長。

南亞(1303)第1季合併營業額897.1億元，季成長13.01%、年成長，合併營業利益163.5億元，皆為IFRSs合併財報實施以來的單季新高，歸屬母公司稅後利益176.5億元，單季每股稅後盈餘為2.23元，為南亞自上市以來的歷年同期新高。南亞表示，因各國陸續施打疫苗，使全球消費動能顯著增加，加上第1季又有德州氣候、日本地震、及蘇伊士運河擱淺等事件，使得原物料供給不足、交期普遍延長、產品漲價，使得南亞第1季獲利優異。南亞第一季電子材料產品利益占比最高、達43.9%，主要是銅箔基板、環氧樹脂等一系列的產品，受惠於遠距經濟、消費型電子與車用電子市場之增溫，獲利大增；化工產品占40.0%，因可塑劑、BPA、1.4BG、EG需求成長，獲利也大幅增加；此外，聚酯產品的獲利也有增加，塑膠產品營運維持良好，獲利較去年第4季持平。

台化(1326) 第1季營業額季成長15.7%、年成長30.6%，合併稅前利益167.6億元，年成長31.5%，第1季歸屬母公司稅後利益為128.73億元，每股稅後利益2.2元，比去年第4季每股盈餘1.67元成長31.7%，更相較2020年第1季每股虧損0.79元，呈現大幅度成長。台化表示，受市場需求持續強勁，推升成品價格及加工價差，影響第1季營業利益較年第4季成長，且因為疫情減緩，市場需求較去年同期大幅增加，加上同業異常及美國德州冰風暴影響，推升價及石化塑膠產品上漲，大陸內需及外貿帶動下，石化塑膠產品價格回升，影響營業利益增加。

台塑化(6505)第1季合併營業額1302.99億元，季增加25.4%、年減少5.3%，單季合併稅後利益178.92億元、季成長74.8%，其中歸屬母公司的稅後利益179億元，每股稅後盈餘1.88元。台塑化表示，第1季原油平均煉製量308.6千桶/日，比去年第4季增加12.3千桶/日，但第1季銷售量32,009千桶，比去年第4季33,142千桶減少1,133千桶，主要係受外銷船期影響所致，第1季產品平均售價比上季增加16.7美元/桶，主要係2021年第1季杜拜原油價格比上季上漲15.4美元/桶所致。烯烴事業部分，第1季平均產能利用率101%與去年第4季相當，第1季合計銷售量206.7萬噸與去年第4季相當，且受輕油價格上漲及市場供給吃緊影響，第1季產品平均售價808元/噸，比去年第4季增加144元/噸。

(時報資訊)