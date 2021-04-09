豐原長青元氣學堂長輩及瑞穗國小學童手作番茄起司蛋三明治。（豐原區農會提供／王文吉台中傳真）

台中市豐原區農會9日舉辦食農教育成果分享會「大手拉小手體驗採果樂趣」，邀請豐原長青元氣學堂長輩及瑞穗國小學童採收黃金番茄，並手作番茄果汁及番茄起司蛋三明治等，推廣老少共學、長幼同樂的食農教育願景。

豐原區農會在總幹事蔡森揚的帶領下，近年來積極與豐原區各校合作辦理食農教育，食農教育教學對象不應侷限於學童，同時發揮農會的社會企業責任，以關懷高齡長者為己任，自2020年起至豐原區各級學校推廣食農教育，也擴增至豐原長青元氣學堂的長輩。

蔡森揚表示，透過農會媒合辦理食農教育成果分享會，由老少大小牽小手，一同於豐原長青元氣學堂採收長輩們種植的黃金番茄，共享豐收喜悅，並合作製成番茄起司蛋三明治，搭配自製番茄汁品嚐。

豐原區農會所辦理「老少共學採收趣」系列活動，除了由學堂長輩盡地主之誼以外，另規劃待瑞穗國小天空菜園韭菜、菜豆及葉菜類成熟時，邀請學堂長者前往瑞穗國小一同採收，並由農會家政班烹調當季料理供長幼共餐。

手作番茄起司蛋三明治。（豐原區農會提供／王文吉台中傳真）

豐原長青元氣學堂長輩及瑞穗國小學童採收黃金番茄。（豐原區農會提供／王文吉台中傳真）

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