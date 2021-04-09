炎亞綸、唐綺陽與吳姍儒（Sandy）主持的「36題愛上你」邁向第二季，6日首錄隨即邀請來三位主持人口中的「大魔王」、綜藝天王吳宗憲！

要不要與館長和解? 吳宗憲:他們把我當工具蹭流量

現場炎亞綸劈頭就犀利提問:如果真的要大和解，會想跟陳沂還是館長和解?沒想到吳宗憲以超高EQ的一句「沒有樑子怎麼和解？」，輕鬆化解這尖銳的問題，表示自己只是他們的營生工具，會被罵只是因為他們需要流量，更幽默的說「除了有個兒子曾經幹過大案子之外，我這輩子有做過什麼不對的事？」最後還給出了金句「當下即釋、當下即是」，讓炎亞綸不禁敬佩的讚嘆:這實在是太有智慧了。

主持人拿起棒子象徵打開吳宗憲的內心。(圖/報系資料照)

回顧憲哥與館長的恩怨，起因為吳宗憲批評網紅沒素質，惹得「館長」陳之漢在直播中以不雅字眼回嗆，讓吳宗憲憤而提告求償，而與陳沂的恩怨，最早更可以追溯到2016年，陳沂直言吳宗憲「遲到、不認真開會」，之後在網路上的砲火更是不斷。

「國師」唐綺陽因為預言小心各種交通意外，沒想到真的發生了台也半世紀以來最嚴重的事故，太魯閣出軌事件，這樣的預言引發了討論，雖唐綺陽強調自己無意藉此蹭熱度和製造恐慌，吳宗憲也以過來人的身分安慰說:被誤解也是演藝事業的一部分，沒想到這一席暖心的話，竟意外讓唐綺陽忍不住哽咽落淚。

首次卸下主持棒上女兒節目的吳宗憲，除了表示自己前一天緊張到睡不著外，也在被Sandy問到「人生中最害怕的一件事？」表示自己是個念舊的人最怕搬家，還說「我這輩子從來都沒有搬過家」，之後他更語出驚人的透露出自己隨時都有可能離開演藝圈。

(中時新聞網)