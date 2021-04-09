交通部長林佳龍。（資料照／姚志平攝）

台鐵太魯閣事故釀成重大傷亡，外界點名閣揆蘇貞昌、交通部長林佳龍下台負責，林佳龍已提出請辭但尚未獲批准，他強調「我留下的日子不是戀棧，而是求能善後」。對此，前內政部長李鴻源昨(8日)在節目中談到，「可是我告訴你其實就是因為你留住，下面沒辦法善後」、「沒有一件事沒有非你不可，我當初離開內政部就離開了」。

林佳龍4日在臉書表示，事故發生第一天即說會承擔一切政治責任，當時即已向總統及院長請辭，這數日的批評，本應概括承受，我們做得不夠好，我們改革的腳步不夠快，必須接受社會批判，辭職是最基本的負責，留下的日子不是戀棧，而是求能善後。

李鴻源8日在節目《中天辣晚報》中說，鼓勵還在政府服務的同事，幹了政務官就放手去幹，該下台就下台，因為其實即使不是你的錯，你在任期上碰到，就要擔下，這樣會讓下面的人很好做事，若要是不把停損點停在這個地方，你下面的人會沒有辦法做事。

至於林佳龍稱留下的日子不是戀棧，而是求能善後，李鴻源表示，「可是我告訴你，其實就是因為你留住，下面的人才沒辦法善後」、「沒有一件事沒有非你不可，我當初離開內政部就離開內政部」；他說，當你走了反而上面可以派公正的第三方，真正把問題看清楚，且這種人要獨立於派系之外，唯有這樣的人才能事情看清楚。最後，他更強調，台鐵的問題，台鐵解決不了，交通部問題，交通部也解決不了。

(中時新聞網)