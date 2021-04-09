去年因疫情影響，北斗公所未規劃臨時攤位出租，今年疫情趨緩恢復辦理，每攤千元的租金，吸引攤販爭相卡位，8日上午開放登記，一共449個攤位，首日就登記335個。(吳建輝攝)

大甲鎮瀾宮9日深夜11點5分起駕，展開為期9天8夜的遶境行程，各地大甲媽將駐駕的廟宇，也如火如荼準備迎接大甲媽的到來，而每年駐駕北斗奠安宮時，都吸引上萬遊客前往朝聖，廟方預估今年疫情趨緩，人潮將恢復往年，但為減少群聚感染，預計將在占地將近2分的停車場搭設帆布，並設置臨時廁所、物資區等供民眾休息，盡量減少群聚感染風險。

財團法人北斗奠安宮董事長陳在表示，去年受到疫情影響，大甲媽繞境人潮銳減，今年疫情受到控制，廟方預估人潮將恢復過往，甚至更多因此不敢大意，今年除參拜之外，廟內及周圍空間不開放信眾休息，將引導到距離約400公尺處的停車場。

陳再說，每年北斗奠安宮人潮眾多，信眾湧入奠安宮也帶動周邊商機，廟外的攤商及周邊的小吃排隊人潮滿滿，因此呼籲所有信眾還是能戴上口罩。

另外去年因疫情影響，北斗公所未規劃臨時攤位出租，今年疫情趨緩恢復辦理，每攤千元的租金，吸引攤販爭相卡位，8日上午開放登記，一共449個攤位，首日就登記335個，可見攤商也預見這次大甲媽駐駕北斗奠安宮，可望恢復過往萬人空巷景象。

北斗分局表示，此次媽祖鑾駕進駐奠安宮，隨香車隊伍眾多，提醒民眾配合相關交通管制措施，另有鑑於歷年繞境易有事故發生，分局也針對易發生衝突點，事前告誡陣頭，並規畫警力執行安危勤務；疫情期間仍須保持社交距離，落實教班實名制、禁止躦轎，避免群聚感染風險。

北斗奠安宮預估今年疫情趨緩，人潮將恢復往年，但為減少群聚感染，預計將在占地將近2分的停車場搭設帆布，並設置臨時廁所、物資區等供民眾休息，盡量減少群聚感染風險。(吳建輝攝)

北斗分局表示，此次媽祖鑾駕進駐奠安宮，隨香車隊伍眾多，提醒民眾配合相關交通管制措施，另有鑑於歷年繞境易有事故發生，分局也針對易發生衝突點，事前告誡陣頭，並規畫警力執行安危勤務。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

(中時 )