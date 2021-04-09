台鐵太魯閣號408車次2日發生出軌意外，釀成嚴重傷亡。媒體日前報導行政院政務委員張景森爆料指出，2018年普悠瑪翻車事故的「台鐵總體檢報告」迄今仍未核定，隨即遭行政院長蘇貞昌批評有人在帶風向，並反駁該報告早已轉交執行。對此，親綠名嘴吳子嘉直言，張景森馬上要沒頭路，完蛋了，蘇貞昌不會放過他。

綜合媒體日前報導，2018年普悠瑪列車翻覆事故後，行政院指派張景森進行台鐵大體檢，但是傳出因民進黨2018年底地方選舉失利，內閣改組，前行政院長賴清德下台，蘇貞昌上台，新內閣對於「吃力不討好」的台鐵改革，顧慮比較多；張景森並指出，當時交通部在2019年1月提出300多頁「台鐵總體檢報告」簽上去，從安全管控、人事組織和財務等三方面提出改善方案，144項建議改善事項，但是行政院未核定。

張景森爆料之後，蘇貞昌5日視察台鐵災變中心時，痛批發生這麼大的災難，竟然有人透過錯誤訊息在帶方向，很不應該，且台鐵總體檢報告在完成後3天就交給部會執行。蘇貞昌「帶風向」話語一出，張景森也立即表示外界誤解他的意思。

不過，政論節目《關鍵時刻》8日在節目中秀出一個張景森不開放的臉書頁面，主持人劉寶傑表示，「看張景森在該臉書怎麼說，稱是說再見的時候，他本來的夢想是想要打造一個更好的台灣，但最後覺得努力像麥子灑在水泥地上」，似乎意有所指。由於張景森曾任小英教育基金會董事，總統蔡英文2016年就職後則入閣當政務委員至今，張爆料與蘇駁斥一事，也格外引人聯想是否牽動府院關係敏感神經。

對此，同台的吳子嘉也表示，蘇貞昌為什麼會說有人帶風向，因為蘇認為「張在帶風向要故意搞他」，所以張景森現在不是說再見，是要滾蛋了，蘇貞昌不會放過張景森，張要打包回去吃自己。吳子嘉直言，張景森沒有說錯，「台鐵總體檢報告」方案沒有行政院核定、沒有跨部會院際整合，這個改革方案根本推不出來，這不是交通部一個單位就能做的事。

(中時新聞網)