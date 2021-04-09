在快節奏的現代生活模式中，「便利」、「優惠」成為最能切中消費者的關鍵字，電子商務市場滲透率隨之提高，連帶改變民眾消費習慣，線上採購項目也逐漸往日常生活必需品靠攏，根據Dataa數據中心研究，2020年在虛擬通路購買生鮮蔬果的消費者大幅成長近2倍。蝦皮購物瞄準生鮮商機，宣布正式推出「蝦皮生鮮」，即日起至4/22台北市及部分新北市區域試營運開跑，活動期間最低0元即享免運，指定時間再加碼新鮮蔬果低價優惠，全力搶占生鮮市場板塊！

台灣人口組成上小家庭與單身族群的比例增加，據未來流通研究所報告，綜合零售通路在2020年首度迎來「超商超越百貨」、「超市超越量販」的黃金交叉；「蝦皮生鮮」瞄準市場變化趨勢與新興消費勢力，根據小家庭、小資單身族的生活型態祭出「上班買、下班收」、最快4小時到貨的生鮮外送模式，要讓消費者簡單擁有營養均衡的健康人生！

國民健康署提醒民眾應該每日攝取「3蔬2果」，然而，外食不是青菜太少就是沒有水果，選擇自煮卻要面對重重困難，除了上班族沒有時間採買外，小家庭想享用多種蔬果又傷荷包！看準市場缺口，「蝦皮生鮮」提供貼心的解決方案，新鮮食材每天上班買、下班收，更祭出天天0元起免運、試營運期間蔬果、蛋等商品天天5折起，再豪氣加碼天天2大時段撒出優惠券，就是要讓消費者輕鬆達成「3蔬2果」的目標！

一、嚐鮮第一招—天天兩大時段領券最低價：

每天0點、12點，「蝦皮生鮮」狂撒多重優惠券，上線領券就能用線上超市最低價買到新鮮蔬果！滿150元可領現折50元券。還有下單免運券，讓你０元免運，一顆蘋果也幫你免運送到家！

二、嚐鮮第二招—滿99元鳳梨送給你

蝦皮購物用力挺台灣鳳梨，3/29「蝦皮直送」滿額贈活動開跑一天之內，4,000箱鳳梨秒殺贈完！優質的台灣農產品獲得消費者踴躍支持、反應熱烈，蝦皮購物今宣布「蝦皮生鮮」也將加入滿額送鳳梨行列！4/９～4/15期間只要於「蝦皮生鮮」消費滿99元就送鳳梨1顆（隨箱贈送），讓美味多汁的鳳梨，將好運帶給每位消費者！

「蝦皮生鮮」提供最快4小時新鮮蔬果送到府服務，凌晨0點到中午11點59分前下訂單，就可在當日下午4點到10點間收到商品，讓你上班買、下班收，到家直接進廚房開煮，美味晚餐上桌零時差！如果超過中午12點後下訂，也不用擔心，只要在當日晚上11點59分前下訂單，隔日早上9點到晚上10點間就能收到商品。

蝦皮生鮮服務範圍：台北市，以及部分新北市行政區，包含板橋、中和、永和、新莊、三重、蘆洲、五股、泰山、樹林、土城、新店、三峽、林口。（南港、文山、士林、北投僅支援隔日配送）

(科技)