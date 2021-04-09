勤誠（8210）9日公布3月營收8.05億元，月增84.3％，較去年同期成長45.5％，創單月新高。累計第一季營收為18.19億元，年增36.0％，刷新歷史同期新高紀錄。

勤誠表示，受惠大型雲端客戶需求強勁，加上伺服器新平台產品推出，帶動第一季伺服器出貨優於過去傳統淡季水準，目前上半年訂單能見度維持良好。

今年以來，受到原物料價格上漲與部分零組件交期延長，使得供應鏈端供貨不確定性提高，勤誠表示，需求端展望良好，但供應鏈吃緊狀況仍未見緩解，實際受影響程度仍有變數，對此公司已展開相關應變對策以確保料況穩定，並透過內部調整提升營運效率。

勤誠預期，邊緣運算、人工智慧及物聯網大量應用，將持續推動中長期伺服器需求成長。目前勤誠的邊緣運算產品已有10-15家客戶，人工智慧應用相關之機殼亦已通過5家客戶認證，預期將陸續貢獻營收，帶動公司中長期營運成長，隨著年底嘉義新廠建置完成，除分散供應鏈風險，也可望承接未來持續成長需求。

(工商 )