雲品國際3月合併營收1.43億元，年增56％，2021年第一季合併營收為5.08億元，較去年同期增加2％。雲品指出，三月受惠於雲品溫泉酒店住房暢旺，以及君品Collection宴會平台營收穩定，故在農曆年後的傳統淡季有一定水準的獲利表現。

國門未開，以國際觀光客為主的君品酒店已成為國旅消費者周末假日住宿的熱門選項之一，故君品在強勢的餐飲獲利之外，也逐步在國旅市場上有所布局與成長。以首季的綜合表現來看，雲品在國旅競爭市場的環境下求穩，也希望仍受疫情影響的這一年，能夠多著墨在環境永續的發展，超前部署低碳、環境友善的旅遊方式。

雲品進一步表示，去年受到疫情影響，觀光飯店及宴會業務首當其衝，營收影響甚鉅，但台灣的防疫相關措施應對得宜，使觀光業的市況有所好轉，雖然目前只有國內旅遊的內需市場，雲品仍然會嚴守防疫與消毒相關措施，提供給目前在台灣進行國旅的旅客們一個安全無虞的旅遊環境。

日月潭雲品溫泉酒店本季推出水色茶香、母親節媽媽喝茶趣等住房優惠方案活動，強化目前國旅競爭市場中的表現，而雲品員工及主管群們自去年起持續到現在，仍於每週四進行淨潭一哩路的活動，由於日月潭水位目前再創歷史新低，雲品藉此將長年沉在潭底的垃圾一併清除，盡力維護日月潭的湖光山色如果週四入住的旅客欲一起參與日月潭淨潭活動，也可以在周五上午和雲品一起共襄盛舉，為日月潭盡一份心力。

位於台北的君品酒店於3月推出解謎實境遊戲「禁錮玫瑰」，有效帶動飯店來客數，更針對國人推出優惠住房、一泊二食等住房方案，使君品酒店住房率能維持一定的基本量。

展望2021年第二季，雲品持審慎樂觀的態度，4月適逢清明連假假期帶動國旅需求增溫，旗下日月潭雲品溫泉酒店亦保持9成以上住房率表現，國旅的市場需求將延續2020下半年的暢旺氛圍，雲品各類住房方案都能維持不錯的熱度，而去年遞延的婚宴與企業宴席也逐步恢復辦理，館內與館外的宴會廳在五月份周末假日更幾乎是一廳難求，有望帶動雲品國際在五、六月傳統淡季中維持穩定的營收發展。

(中時 )