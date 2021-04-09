南亞科(2408)第一季營收季增2成，平均售價季增約15%；毛利率29.1%，較上季增加7.1個百分點；營業淨利30.27億元，季增132.2%，稅後淨利為27.05億元，季增192.7%，每股淨利達0.88元，創下近三季以來新高，比去年第四季的低點0.3元跳升。

南亞科技今日舉行法說會公布財報，2021年第一季營收為177.31億元，較上季增加20%；第一季DRAM銷售量季增約5%，平均售價季增約15%。台幣升值造成匯兌不利影響營收1.5%。受惠產品價格由跌轉升，平均毛利率29.1%，較上季增加7.1個百分點。營業利益率17.1%，較上季增加8.3個百分點。稅後淨利為27.05億元，季增1.92倍，每股淨利達0.88元。

另外，截至2021年3月31日，每股淨值上揚至51元。

南亞科今日表示，2021年度資本支出預算以不超過新台幣156億元為上限，其中包含10奈米級製程技術、研發及一般性等資本支出。2021年度位元銷售量預估為持平至微幅增加。

南亞科技第一代的10奈米級製程產品8Gb DDR4預計於今年下半年開始客戶送樣；DDR5進入產品設計開發。同時加速第二代的10奈米級製程技術及產品的開發時程，預計今年第三季導入試產。

(時報資訊)