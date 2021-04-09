9日的日股，交投雖非十分熱絡，但市場樂觀預期，企業財報都可望繳出漂亮的成績單下，故早盤一度觸及30,064.35點。但後繼無力下，日經225指數最後收29,768.06點，上漲59.08點，漲幅0.2%。東證股價指數收1,959.47點，上漲7.61點，漲幅0.39%。

受到隔夜美股標普500指數創新高，以及美國聯準會(Fed)正面性的言論激勵，日股也跟著開高，但走勢疲弱下，午盤漲勢也慢慢收斂。

工業用機器人與半導體設備製造商安川電機，計劃9日公布財報，股價一度漲0.34％但收在平盤。分析師指出，這份先打頭陣公布的財報，將是未來日企的風向球。不過，日本製造業可望從全球資本支出重新增加，以及為紓解晶片短缺所增的投資中受惠。

Janus Henderson Investors表示，目前財報只是序曲而已。在強大資本支出推動下，類股輪動表現將會更明顯。但是，機械產業應該會最先得利。

東證30核心中，漲幅最大的是索尼，上漲2.77％。因併購題材的日立，也漲2.66％，因為其金屬事業體被國際資本大公司相中。

表現最差的則是7&I控股，下跌2.53％，其次是伊藤忠商事也跌1.08％。

放眼下周，市場最關心的就是新冠疫情加溫，日本政府可能要實施類似緊急狀態，也就是稍微寬鬆一點的社交禁令，且可能會為期一個月。若真要實行，受到此利空衝擊下的日本股市，勢必將會受到影響。

(時報資訊)