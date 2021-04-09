前主播蕭彤雯日前自曝罹患肺腺癌0期，也就是俗稱的原位癌，所幸及早發現治療，術後狀況恢復良好，她透露原本手術後進行呼吸治療時，連一顆球都吸不起來，經過2周努力已經能成功吸起3顆球，看見成果當下更是感動到淚崩。

蕭彤雯在臉書分享抗癌紀錄短片，只見她在手術前做呼吸治療只能吸起2顆球，雖然訓練師表示「正常，女生肺活量會小一點」，但仍舊忍自責：「好爛喔」，術後隔天，她設定每天走上萬步以上的目標，希望能早日讓身體恢復健康，不過最令她氣餒的，就是手術後的呼吸治療，居然連一顆球都吹不起來，但每天持續訓練，在術後24天時，已經可以順利吸起3顆球，讓她忍不住感動哭了。

由於深怕一次結果不準確，她更是連續嘗試15次以上都成功，而且還達到男生該有的標準，才放下心中一顆大石頭，雖然呼吸時，肋間有時仍會隱隱抽痛，但她強調不會因此害怕，會繼續努力下去，因為每一次的深呼吸都很珍貴，此外，她提到不管走到哪裡，都會有初次見面的陌生人詢問她身體狀況，內心可說是充滿感激。

蕭彤雯表示真的是老天給予機會，讓她能重新強健自己身體，也希望透過分享自身經歷，鼓勵到面臨同樣狀況的人，即便過程相當痛苦，但仍要堅持去做，強調有些天災人禍我們避不了，但能自己掌握的，我們千萬不要放掉。

(中時新聞網)