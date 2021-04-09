天使隊大谷翔平今日才以打者出賽敲一支關鍵追平安，不過賽後卻有壞消息，原本周末可能要先發對上藍鳥，但他由於水泡問題還沒解決，將跳過一次先發，總教練麥登（Joe Maddon）表示這是保護性政策，希望大谷能因此更健康投完一整季。

大谷翔平今年以「二刀流」挑戰大聯盟，今日對上藍鳥比賽擔任指定打擊，還在7局敲出追平安，助天使在延長賽以7比5贏球，大谷打擊率為2成80，只不過賽後有壞消息，投手大谷要暫時休兵，先以打者大谷為主。

「還在觀察他的水泡傷勢，情況已經好多了，我們希望一切能更順利，不讓水泡再影響他，所以希望他跳過一次先發好好休息。」賽後總教練麥登表示，「我們給他一些投球計畫，但不確定他是否達到可以先發的水準。」

大谷上月底在熱身賽先發2.1局挨3轟、失7分狼狽退場，當時就傳出他因為中指有水泡而影響控球，5號的本季初登板丟4.2局只被敲2安、1責失，帳面成績不錯，不過水泡問題還在，因此教練決定讓他跳過一次先發，最快下周才有可能出賽。

(中時 )