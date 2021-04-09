109學年度大專排球聯賽(UVL)公開一級決賽9日在輔仁大學中美堂開戰，上季奪下公開女一級季軍的台北商業大學首戰面對新勢力中正大學，克服兩局的落後，第3局起放開來打，終場以3比2逆轉勝出，連兩年從中正手中搶下女生組4強門票。

北商在上個學年度以3比1擊敗被視為「大黑馬」的中正挺進4強，但中正經過補強，本季戰力再提升，預賽對上北商以3比1勝出，今在8強再次碰頭，中正也自開賽就打出氣勢，先取得局數2比0的領先。

「前兩局打得比較悶，節奏被中正拉走，大家在場上沒什麼溝通。」進入第3節後，北商一開節就找回士氣，尤其大一攻擊手張瑋倢為球隊挺身而出，她透露：「第3節打開了，老師也一直跟我說，我比較會得分、要跳出來，所以會跟舉球員要球，要扛起這球隊。」

北商在第3局追回一局，而第4局兩隊打得激烈，一路落後的北商再展韌性後來居上，戰到deuce後逆轉取勝，將戰局扳平，北商在決勝局再靠壓倒性氣勢，最終以21比25、13比25、25比15、26比24、15比4收下比賽勝利，連3季闖進4強。

北商教練鄭世賢透露，球隊先前在預賽就常有慢熱的狀況，攻擊手和舉球的搭配比較被動，但仍不斷鼓勵攻擊手要球打，慢慢地她們的自信心就好很多。而迎接決賽之前，他也能感受到選手企圖心強烈，清明連假沒休息，持續調整備戰。

(中時 )