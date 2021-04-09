「讓我哭完最後一次就好」。一名男子表示前女友是太魯閣事件的罹難者，兩人為了各自目標分道揚鑣，「才剛說好要一起堅持不放棄，妳怎麼就不見了」，他重返兩人交往時的旅店，熟悉的景色令他觸景傷情，令人十分不捨。

該名男子日前於臉書社團《靠北住宿2.0》匿名表示，「我是這次太魯閣號其中一位罹難者的前男友」，與前女友兩人因各自懷有不同的目標，為此而起了爭執，不得已的情況下最終選擇分手，「那種還愛著對方，卻必須分開的感受，真的很痛」。

「才剛說好為了各自的目標努力，才剛說好要一起堅持、不放棄，妳怎麼就不見了？」他心痛自責自己沒辦法保護對方到最後一刻，難過到無法工作的他，請了幾天特休假，重返兩人最初旅遊的地方，眼前的景象令他觸景傷情，「所有都沒變，唯一變的是妳不在了」，充滿回憶的感覺真的很痛，「為什麼是妳…..」

一名男子透露前女友搭上太魯閣號408車次不幸身亡，他重回兩人交往時的地點，令人揪心。（圖／翻攝自靠北住宿2.0）

不少網友看了這段故事，也感到相當揪心，「雖然很難過，但還是希望你早日走出陰霾」、「她一定希望你像當初約定的一樣，為了目標努力，她會用另一種方式守護你，加油」、「想哭就放聲哭吧！擦乾眼淚再勇敢向前走」、「帶著她的愛，一起闖出一片天，希望你連她的份一起努力，加油」。

(中時新聞網)