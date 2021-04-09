科技股領軍，隔夜美股收漲，標普500更續創歷史收盤高點。轉場至台股，今早台積電(2330)走前頭，大盤上漲47.84點，開出16974.28點，隨即一腳踩上萬七，外資卻在此時狙擊高價股，早盤漲幅全吐光，盤中大跌逾百點，最低下探至16815.69點，終場下跌72.34點或0.43%，收16854.10點，成交量爆增至4362.98億元，未計盤後及鉅額成交量，目前暫居歷史第四大量。本周上漲282.82點或1.71%，周K連3紅。今日外資(不含外資自營商)賣超29.4442億元，投信賣超8.1808億元，自營商賣超20.3693億元，三大法人賣超57.99億元。本周來買超190.77億元，本月來累計買超345.33億元，今年來賣超3094.97億元。

盤面上，橡膠、塑膠股意外強勁，分別收漲3.02%、2.3%，包下類股漲幅冠亞軍。其中，橡膠股由南帝(2108)、申豐(6582)兩先鋒領高；塑膠股中的聯成(1313)受惠DOP報價大漲，3月營收年增9成創高，盤中漲停鎖死。其他股收漲0.65%，漲幅排名第三，鈺齊-KY(9802)、百和興業-KY(8404)3月、Q1營收亮眼，激勵股價雙雙亮燈漲停。此前強勢的航運、造紙股漲多拉回，分別收跌2.73%、2.79%，類股中排名吊車尾。權值股部分，晶圓雙雄開高走低，台積電ADR收漲近3%，台積電開高5元至618元，開盤10分鐘後不敵賣壓出籠而翻黑，收跌0.49%、報610元；聯電(2303)小漲1元至55元，收跌1.85%、報53元。市值二哥鴻海(2317)同樣開高走低，收跌2.04%、報120元。

高價股今成重災區，中企飛騰遭美列入實體清單，世芯-KY(3661)因而苦吞跌停，而千金股祥碩(5269)受到主力出貨影響，整日跌停鎖死。其餘如愛普(6531)亦受挫，收在跌停。大立光(3008)Q1財報不優、Q2不樂觀，部分外資下修目標價，股價跟著心寒，收跌2.58%、報3020元。甫登千金股的聯發科(2454)今也走弱，持續在平盤匍匐前進，收跌2.06%、報999元。值得關注的是，記憶體市況看俏，華邦電(2344)強勢漲停，南亞科(2408)收漲4.27%，拿到百元俱樂部門票，旺宏(2337)收漲4.03%。面板漲價效應持續，面板雙虎友達(2409)收漲5.35%、群創(3481)收漲2.71%，彩晶(6116)收漲3.94%。AES-KY(6781)業績紅不讓且籌碼具優勢，股價不斷突破前高，今收在漲停價698元。

台股今呈現價量背離，高價股慘遭狙擊，中低價股相對有撐；三大法人同站賣方，三大法人賣超57.99億元，其中外資連4日買超止步。盤後，台積電公布3月營收1291.27億元，Q1營收3624.1億元，雙創新高。展望後市，日盛投顧就技術面看，台股短線仍沿5日線走揚，但逢整數大關仍會震盪，操作上勿過度追高，可靜待強勢股量縮拉回後再逢低布局，選股上可留意IC設計、設備、Mini LED及原物料相關族群。康和證券投資長陳志豪則表示，全球經濟復甦軌道明確，加上年底前資金不易收緊，將有利股市持續向好。

(時報資訊)