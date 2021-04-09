戶外機能服及羽絨大廠光隆(8916)3月合併營收7.16億元，年減15.5%，首季營收16.9億元，年減7.5%。光隆董事會通過配發3元現金股利，配發率達107%，以今日收盤價計，殖息率可達7%。

光隆家紡部門持續受惠日本在疫情下的宅經濟熱潮，家居用品的需求暢旺，帶動家紡的營收與獲利均有顯著高幅度成長。今年首季，家紡營收事隔3年再重返5億元，年成長幅度高達近3成，對於今年巿況相當樂觀，家紡全年營收估計可保有雙位數成長空間，獲利也將併同增加。

成衣部門首季營收表現不如去年，主要是受到國際船運擁擠未解，影響送料與出貨時程，第一季約有230萬美元因而延遲至次季。然而，在今年初的歐美受極地渦漩襲擊，與全球疫苗開始接種有助戶外活動的恢復，有助客戶端銷售轉佳，以其美系大眾運動品牌客戶在近期的財報揭露中，對於今年營收預期成長空間即有18%~20%的樂觀預期。有鑑於此，將有利光隆成衣在下一個銷售季度的接單，而重返成長軌道。

光隆旗下轉投資公司持有VIZIO股權，計有655650股，隨VIZIO於3/25在美以每股21美元掛牌上市，光隆表示，VIZIO認列在帳上成本約為每股1.68美元，在首季將認列評價利益，光隆可按持股比例間接認列業外利益，預期將有助提升EPS表現。

(時報資訊)