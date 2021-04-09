賓州大學華頓商學院（Wharton School）金融學教授西格爾（Jeremy Siegel）周四表示，這波美股升勢至少可持續今年一整年，但也提醒一旦美國聯準會調整其超寬鬆貨幣政策，投資人務必謹慎應對。

西格爾表示：「不是到聯準會立場真的非常傾向強硬時，你才需要擔心，我的意思是，美股或許還能再漲30%或40%，但只要聯準會改變路線，美股可能反轉下跌20%」。

他預期隨著新冠疫情時代最後一輪經濟封鎖解除，以及接種疫苗讓旅行和其他活動重拾活力，今年經濟將蓬勃發展。不過，這也很可能讓通膨壓力傾巢而出。

這位長期的市場多頭表示，他預期利率和通膨率將遠遠超出聯準會預期，「我們將經歷通膨強勁的一年，我認為通膨率可能達到4%～5%」。

西格爾表示這樣的經濟狀況將迫使聯準會比它目前所預期地更快採取行動。「不過，現在就先享受這次旅程吧，這波升勢將持續下去……直到今年底」。

由於美國最新公布的就業市場數據意外疲軟，公債殖利率應聲走跌，為科技股與其他成長型股票帶來提振，周四美股三大指數同步收高，標普500指數連續第2日改寫歷史收盤高點。美國10年期指標公債殖利率盤中最低跌至1.624%，創下3月26日以來新低，尾盤報1.633%，進一步遠離3月底觸及的14個月高點1.776%。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）周四重申央行的政策立場，他在國際貨幣基金（IMF）的研討會上表示，央行的資產購買計畫將持續以目前速度進行，直到我們在實現目標上進一步取得實質進展。

鮑爾在接受媒體訪問時表示，到目前為止，美國的經濟復甦「不平均且不完全」，低所得民眾獲得的就業機會較少。

回應鮑爾在國際貨幣基金會議上的談話，西格爾表示：「我從未曾聽過一個聯準會主席如此鴿派。」他並表示，儘管通膨升溫，但股票仍可持續上漲的其中一個主要原因是，擁有股票仍然比持有債券或現金更好。

(時報資訊)