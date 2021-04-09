桃園市政府新任環境影響評估審查委員於9日召開今年第3次環境影響評估審查委員會，為使桃園市環評審查與環保署審查品質一致，這次特別遴選現任環保署環評委員加入，因中央環評委員對中央的重大案子也較於熟悉，透過與中央環評委員的交流讓審查程序更加快速、增加效率。

桃園市政府第4屆環評聘任委員為曾迪華、林鎮洋、吳瑞賢、陳慶和、李育明、簡連貴、李培芬、孫振義、白子易、江右君、顏秀慧、王雅玢、秦靜如、陳映竹等14位學者專家，各委員的專業領域多元，且兼顧性別平權。而府內委員，除了副市長李憲明及環保局長呂理德以外，另由經發局、農業局、水務局、法務局、文化局等5位局長擔任，任期兩年。

環保局長呂理德指出，在兼顧環境與開發的前提下，開發案於規畫階段提出兼顧環境保育、經濟發展及社會責任的環境保護對策，擔任本屆環評審查委員皆為各領域的翹楚，涵蓋自然與社會環境、經濟、文化、生態、環保、水文、交通、工程及防災等各面向領域。

呂理德說，環保局期望借重第4屆委員的專長，促使各類開發案依據現況調查、預測評估及整體規畫等，提出經濟有效的環境保護對策，落實環境正義，桃園環境有了全方位的開發審核把關，會一直朝永續城市邁進。

(中時 )