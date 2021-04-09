太魯閣事故至今已第8天，多具遺體在修復師的巧手下，恢復生前美好樣貌，「76行者」遺體修復團隊發言人王薇君說，扣除已完成的30逾具，現有6具遺體正在進行中，其中網紅「心享事宸_韓德凱文森」吳享宸與消防弟兄黃法喆已完成大半，僅剩臉部重建，分別預計在12日、10日讓家屬帶回老家安葬。

老家在花蓮的黃法喆，去年考上消防特考，2月開始到消防署南投竹山訓練中心受訓，原想趁休假返回花蓮老家，卻意外遭遇死劫。修復師邱柏森說，黃遺體修復耗時2、3天，目前已修復達9成，由於臉部重建工法細膩，困難度高，但團隊身心疲勞，下午稍作休息後就會立刻趕工，預計今晚9點完成，明日就能順利完成火化，讓家屬帶回。

另名罹難者吳享宸，王薇君說，目前已將吳的軀幹組合完成，僅剩頭部、容貌部分要再加強，黃的胞兄弟每日都會和她聯繫，關心修復進度，預計12日上午9時能順利返家，團隊也希望在容貌神情上加以努力，讓家人一看就能說「享宸，媽媽來看你了。」

王薇君說，由於修復師連日趕工，身心狀態在這兩天較疲憊，修復進度會暫時緩些，畢竟在精神差的狀況下硬要修復，對遺體也非好事，會讓團隊成員休息一下再出發。

王薇君指出，台籍遺體僅剩6具在修復，3具進行中的是陳佳欣、吳享宸、黃法喆，吳預計12日上午9時由家人帶回高雄，黃則會趕在今晚9時修好，明早由家屬帶回花蓮老家，吳品萱、葉冠霆、陳立凡仍在排定，至於美籍人士舒芮、駱盈盈則在等待死亡證明開立，才會依家屬意願決定是否要進行修復。

(中時 )