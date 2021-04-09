台鐵太魯閣號408車次2日發生出軌意外，造成50人死亡、上百人輕重傷，引發各界關注。國民黨台北市議員羅智強表示，傳出民進黨府院反對談台鐵公司化，原因是不想在828的公投爆新戰場，羅痛批民進黨，難道沒有一絲絲的慚愧、內疚，覺得對不起那50個枉死的民眾嗎？

羅智強今（9日）在臉書發文表示，太魯閣事故造成50人死亡，台鐵的改革已經是攸關人命的事情，然而在談台鐵改革時，卻傳出民進黨府院反對談台鐵公司化，其原因竟然是不想在828的公投爆新戰場；媒體報導行政院長蘇貞昌在事故後，一度飆罵交通部「不要再講公司化」，因為政院現今戰場聚焦8月公投，一旦啟動公司化將開啟更嚴峻戰場，會讓府院的壓力倍增。

羅智強痛批，都已經犧牲了50條人命，民進黨卻心心念念，還是在算計政治的利益，他要請問蘇貞昌和總統蔡英文，828的4項公投：藻礁公投、反萊豬公投、公投綁大選公投和重啟核四公投都跟台鐵有關嗎？

羅直言，如果台鐵公司化是改革台鐵沉痾的最好藥方，那不管阻力再大，一個有責任感的政府，必然是全力以赴的推動改革；如果公司化並不是最好的方法，那也應該用專業的角度去思考如果不是公司化，那用什麼樣的方式才能夠避免悲劇再度發生，結果要不要公司化，竟然考慮的不是專業，而是「不要在828公投時開闢嚴峻戰場」。

羅智強強調，當這種念頭浮上民進黨政治人物的腦袋，難道蘇貞昌們沒有一絲絲的慚愧、內疚，覺得對不起那50個枉死的民眾嗎？普悠瑪出軌18死、太魯閣出軌50死，他想問的是，到底還要再死多少人，才會喚醒民進黨的良心？才會喚醒改革台鐵的決心？

(中時新聞網)