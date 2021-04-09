士檢前襲擊68歲婦 27歲男投案拒吐實

68歲王姓婦人，9日上午與林姓男子、郭姓律師前往士檢出庭應訊，王因行動不便乘坐輪椅，郭推著王要進大門時，遭27歲孫姓男子伏擊，孫先拿辣椒水潑灑兩人，接著再拿1截角鋼猛敲王的腿部後逃逸，孫後來前往蘭雅派出所投案，但對行凶的動機不願吐實，還強調行實緘默權，現正由檢警持續調查中。

士林地檢署指出，9日上午11時許，案件當事人王姓婦人，由律師推著輪椅，從大門準備進入，卻遭孫男襲擊，王的腿部流血受傷，當時蘇姓保全人員發現後，立刻遏制並追出，但孫仍迅速朝小巷逃逸，其他法警則協助王婦送醫，所幸包紮後並無大礙。

孫男在士檢大門前伏擊王姓婦人。（士檢提供）

士檢的保全發現後試圖追趕犯嫌。（士檢提供）

孫男隨後一路跑至士林分局蘭雅派出所投案，但委任律師不久後也立刻現身，顯見一切均有預謀及接應，孫警訊時卻要求行使緘默權，對為何要對婦人行凶堅不吐實，全案依傷害罪偵辦中。

士林地檢署檢察長朱家崎除表揚蘇姓保全外，另指派檢察官成立專案，保存事證全力追查，士檢強調在院檢辦公區域對他人施加暴行，是對國家公權力的嚴重挑釁，絕不容寬貸，必將從速從嚴偵辦，以保障公眾安全及司法威信。

(中時 )