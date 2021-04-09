【LIVE直播】大甲鎮瀾宮媽祖繞境 起駕⽇現場直擊

大甲媽祖年度盛事今(9日)深夜起將展開為期9天8夜遶境活動，蔡英文總統下午現身提前參拜。廟方將於下午5時舉行上轎典禮，現場已湧入不少信徒，相當熱鬧。外傳交通部長林佳龍將陪同現身參拜，但畫面中並未看見他出席。

大甲媽祖今年的遶境主題為「承諾」，下午3點舉行祈安典禮，5點由台中市副市長黃國榮恭請天上聖母登上鑾轎，到了晚間11時05分舉行點燃起馬炮及起駕典禮，屆時前總統馬英九、台中市長盧秀燕將參加。另外，角逐國民黨主席的熱門人選江啟臣、朱立倫、趙少康等也將出席。

總統蔡英文出席鎮瀾宮遶境活動。(中時新聞網)

大甲鎮瀾宮媽祖起駕遶境，湧入大批信徒。(中時新聞網直播)

(中時新聞網)