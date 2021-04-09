全台有不少社福團體靠民眾捐贈發票兌獎維持營運，但因近年來電子發票盛行，導致民眾捐贈的紙本發票數量愈來愈少，台南大遠百響應節能減碳並回饋社會，鼓勵消費民眾索取電子發票後，再將存在雲端的發票捐贈給社福團體，9日與台南市政府合辦「e起捐愛心雲端發票」捐贈活動，希望能發揮拋磚引玉的效果，讓更多善心人士響應。
台南市長黃偉哲表示，台灣是個有愛的社會，很多團體都在做愛心，但是做愛心兼做環保，能夠兩者兼得是非常不容易，此次台南大遠百協助消費者將電子發票捐贈給社福團體，是既守法、做環保又有愛心的表現。
黃偉哲還說，政府資源有限，民間力量無窮，透過公私協力串聯公私部門資源，可以幫助更多弱勢族群，透過此次與台南大遠百合作，期待更多民眾能共襄盛舉，進而造福更多社福團體。
台南大遠百成功店長徐聖彬指出，大遠百的服務人員在結帳前都會詢問消費者是否有意捐贈電子發票，完成捐贈後電子發票即會透過系統提供給受贈團體，既節能減碳做環保，也能達到公益效果，期待透過此次活動能夠發揮拋磚引玉的效果，讓更多善心人士響應公益。
社會局長陳榮枝表示，台南大遠百從去年起推行鼓勵消費民眾索取電子發票，並將雲端發票捐贈予社福團體活動，今年已經邁入第3年，該局也已先後推薦15個社福團體每季受贈雲端發票。
此次市府與台南大遠百合作的愛心捐贈雲端發票活動，受贈團體為台南市腳印社區關懷協會及台南市柚城心智關懷協會，這2個協會均為身心障礙者社區日間作業設施服務團體，主要協助身心障礙者獲得適性的個人支持與照顧，以提升生活品質，促成其自立生活。
(中時 )
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