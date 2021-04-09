全台有不少社福團體靠民眾捐贈發票兌獎維持營運，但因近年來電子發票盛行，導致民眾捐贈的紙本發票數量愈來愈少，台南大遠百響應節能減碳並回饋社會，鼓勵消費民眾索取電子發票後，再將存在雲端的發票捐贈給社福團體，9日與台南市政府合辦「e起捐愛心雲端發票」捐贈活動，希望能發揮拋磚引玉的效果，讓更多善心人士響應。

台南市長黃偉哲表示，台灣是個有愛的社會，很多團體都在做愛心，但是做愛心兼做環保，能夠兩者兼得是非常不容易，此次台南大遠百協助消費者將電子發票捐贈給社福團體，是既守法、做環保又有愛心的表現。

黃偉哲還說，政府資源有限，民間力量無窮，透過公私協力串聯公私部門資源，可以幫助更多弱勢族群，透過此次與台南大遠百合作，期待更多民眾能共襄盛舉，進而造福更多社福團體。

台南市長黃偉哲代表市府及受贈社福團體感謝狀台南大遠百捐贈雲端發票。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南大遠百成功店長徐聖彬指出，大遠百的服務人員在結帳前都會詢問消費者是否有意捐贈電子發票，完成捐贈後電子發票即會透過系統提供給受贈團體，既節能減碳做環保，也能達到公益效果，期待透過此次活動能夠發揮拋磚引玉的效果，讓更多善心人士響應公益。

社會局長陳榮枝表示，台南大遠百從去年起推行鼓勵消費民眾索取電子發票，並將雲端發票捐贈予社福團體活動，今年已經邁入第3年，該局也已先後推薦15個社福團體每季受贈雲端發票。

此次市府與台南大遠百合作的愛心捐贈雲端發票活動，受贈團體為台南市腳印社區關懷協會及台南市柚城心智關懷協會，這2個協會均為身心障礙者社區日間作業設施服務團體，主要協助身心障礙者獲得適性的個人支持與照顧，以提升生活品質，促成其自立生活。

(中時 )