目前意外事故清水隧道現場已清空，正式運轉中。（王志偉攝）

台鐵太魯閣意外事故已進入第8天，東正線封鎖迄今，只剩西正線單線雙向通車，台鐵正積極修復軌道、電力和號誌設施，台鐵花蓮運務段長吳金添表示，連日來架設鐵軌、重建電力系統，進度超前，今天下午6時將派電力機車進行崇德至和仁間的試運轉，預計16日完成隧道結構安全檢測，4月20日可全線通車。

吳金添說，意外現場經清空8節列車後，已完成鋼軌鋪設、鐵道補強，隨即電力維修車進場，逐步架設電車線，經趕工，目前主調線及接觸線陸續完成，主要電車線架設完工，現在已由各分組逐步進行最後檢查。

他說，今天下午4時，台鐵運務、工務及機務、電務等各單位陸續進場聯合檢查，約6時派遣一部電力機車，自崇德到和仁間來回行駛多趟，主要試運轉鋼軌、號誌及電車線等設備，是否已修復完善，持續到晚間仍運轉中。

吳金添說，這次搶修範圍包括清水隧道口前及內各1百多公尺，總長約計250公尺，晚間電力機車試運轉通過後，明天就會進行現場清理，包括吊離搶修機具及周邊廢材，並由台灣省土木技師公會及台灣世曦工程顧問公司，進行隧道內的結構安全檢測。原則上檢測安全報告會在16日出爐，並於4月20日通車，恢復東正線運作。

(中時 )