台鐵局271次普悠瑪號（花蓮開往彰化）9日下午14：43於成功=新烏日間東正線成功東路平交道202K＋705處，發生1人死傷事故，已通知119送醫及路警前往處理，改成功=新烏日間西正線單線雙向行車。
台鐵表示271次普悠瑪號旅客由後續3237次接駁，經路警蒐證後於16：29放行，通過新烏日站16：31晚106分，恢復雙線行車，影響統計中。
根據鐵路警察局台中分局報告，9日14時45分接獲成功車站通報，271次普悠瑪號於東正線（202K＋780M）撞傷行人（初步判斷是男性），經現場人員回報，該行人當場已死亡。
鐵路警察局台中分局詢問司機員，該名男子蹲於南下軌道中頭朝南背對普悠瑪，因此初判是輕生。
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(旺報 )
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