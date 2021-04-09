台積電擴廠受惠類股

加權股價指數從今年2月以來，形成一個三角盤整型態，上周突破三角盤整壓力線16500點後，價量配合得宜，指數不斷向上攀升再創歷史新高，投資人心中最想問的應該是這波多頭會繼續嗎？會漲到哪裡？從型態學理論來看，三角盤整的理論漲幅滿足點是從突破點開始計算，向上加同等三角形底部邊長的距離，預估這波多頭至少會漲到17000點以上，從資金面來看，全球疫情尚未完全被控制，各國政府放錢的速度不會停，股市資金充足下，短線台股持續向上的機率較高，觀察重點可以先放在17000點整數關卡是否出現壓力？

大盤偏多投資最主要的問題就是「選股」，上周幫投資人精選三檔MCU概念股新唐、松翰、盛群，其中新唐、松翰持續再創新高，波段漲幅超過10％，盛群」基本面好，漲幅卻相對疲弱，股價維持在相對高點，若新唐、松翰股價持續向上創新高，比價效益可望帶動盛群出現落後補漲的行情，就像近期的面板類股，群創持續向上，友達最後還是出現落後補漲行情，整體MCU概念股趨勢依舊偏多。

新冠疫情肆虐全球超過一年，許多產業的供需失衡被打亂，疫情期間遠距教學、工作需求大增，帶動筆電、平板供不應求，加上電動車、5G相關產業的需求，造成半導體產業出現難得一見的缺貨潮，台積電為應付產能不足，積極擴廠，台積電砸千億美元（約台幣2.8兆元）擴廠將帶動相關產業營運動能向上，哪些類股值得大家注意？

台積電擴廠效益下，受惠的相關類股可區分為五大類，說明如下：

一、矽智財類股，晶片出貨強勁，將帶動基礎元件IP授權金增加，台股上市櫃公司中相關的類股有「創意」、「力旺」與「M31」，這類股族群沒有直接成本，毛利率特別高，整體產業平均本益比偏高，選股邏輯可以技術面為主、基本面為輔，建議可以觀察「M31」，受惠於5G及高效能運算相關晶片出貨強勁，帶動基礎元件IP及高速介面IP的授權金及權利金增加，去年獲利超過一個股本，今年半導體產能持續供不應求，預期M31全年營收及獲利將再創新高。

二、台積電上游矽晶圓供應商有環球晶、合晶與台勝科，首推當然是龍頭「環球晶」，併購德國晶圓大廠世創後，一躍成為全球第二大，去年全年EPS為30.11元，等待整併效益逐漸出現後，EPS可望高達40元以上，惟股價過高，投資門檻較高，如因資金問題，投資朋友可以考慮母公司「中美晶」，股價較低且連動性高，基本上都會同漲同跌，不失為投資環球晶的另一種方式。

三、封裝材料相關的廠商可考慮「光洋科」，去年3月成功躋身台積電綠色供應鏈成員，國內首家供應高階半導體前段製程靶材廠，高階半導體營收逐漸提高，預期2023整體半導體營收占比上看35％，未來展望樂觀，技術面突破50元之後，股價持續向上飆升，建議股價稍微回檔後再行布局，並以50元為絕對防守點。

四、廠務相關的公司可以有3家公司比較值得注意，1.「漢唐」，去年營運表現眼，全年EPS為21.16，配息17元，殖利率高達6.8%，未來除了台積電、日月光持續擴廠外，「漢唐」將隨台積電掛美設廠，營運將維持高檔，後續股價值得期待。2.「日揚」，真空設備與維護廠，近五年EPS都穩定成長20%，去年全年EPS為2.8元，預期今年EPS可達3.36元，股利發放2.3元，真實本益比只有13倍，殖利率接近5%。3.「世禾」，半導體設備維護廠，近五年EPS平均成長20%，去年全年EPS為4.44元，預期今年EPS可達5.3元，股利預估2.5，殖利率4.5%，真實本益比約為10.4倍。

五、晶圓代工相關耗材廠商建議觀察「勝一」，台灣電子級溶劑的主要大廠，提供國內外電子業高品質溶劑產品製造及應用，主要應於液晶顯示器、半導體及太陽能產業的製程，從基本面來看，是表列三家耗材廠中獲利表現最為穩定的一家公司，技術面突破110整數關卡後，價跌量縮維持在115附近震盪，股價突破向上噴發，搭配台積電擴產題材效益發酵，股價有機會出現一波漲勢，值得投資人關注。

本周介紹台積電擴廠受惠相關類股雖然比較多，不過已經幫大家把範圍縮小到只剩下M31、環球晶、光洋科、漢唐、日揚、世禾與勝一等7檔，保守者可以考慮其中尚未發動的股票，如日揚、世禾、勝一，但股市都是強者恆強，要立竿見影的投資朋友可選擇剛發動股票，如環球晶、漢唐這2檔。。

(本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎)

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(中時新聞網)