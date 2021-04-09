前陣子轟動一時的「撒旦鞋」案件終於落幕，Nike決定與MSCHF公司達成和解。Nike表示MSCHF公司將退款給已購買此鞋的消費者全額，他們說：「要讓這些鞋子不繼續在市場上流通。」

Nike ends lawsuit over Lil Nas X 'Satan Shoes,' which will be recalledhttps://t.co/i8FNNFxVWU pic.twitter.com/3GIMKOQqkJ — CP24 (@CP24) April 9, 2021

而MSCHF訴訟小组負責人則表示，「在達到一些宣傳效果後，很高興解決了訴訟案。」而這款鞋基本上都是由型號Air Max 97為基底打造而成。此前，MSCHF公司與美國饒舌歌手納斯(Lil Nas)一起推出這款鞋，而這鞋子打出的噱頭就是，每雙鞋的底部都含有一滴人血，不少美媒表示，這雙鞋看起來明顯就是由Air Max 97改造。

之後「撒旦鞋」推出後很快在網路上引起謾罵和抵制，Nike則緊急撇清與此鞋的關係，今年3月29日，Nike以商標侵權、品牌来源不實等原由向紐約潮牌MSCHF提起訴訟。

Nike settles lawsuit against maker of Lil Nas X's "Satan Shoes" https://t.co/9sfWPKwYAt pic.twitter.com/hCRTeEnN6p — The Hill (@thehill) April 9, 2021

Nike律師表示，「外界誤會Nike已授權給此產品，我們已禁止MSCHF繼續使用Nike標誌，也不得製造、運輸、推廣、行銷與銷售相關產品，」而除了要求禁止MSCHF繼續生產這款「撒旦鞋」，Nike還要求法院命令MSCHF將所有鞋款和侵權商品全數撤回並銷毀！

(中時新聞網)