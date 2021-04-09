AIT（美國在台協會）前理事主席卜睿哲（Richard C. Bush III）將出版以台灣為主題的新書，港媒引述卜睿哲接受台灣媒體訪問透露，書中將警告華府在兩岸政治問題上，不該給台灣存有過多幻想，而使其悖離美國目標，甚至引起戰爭風險。

香港媒體《中評社》今日（9）引述卜睿哲接受台灣媒體（聯合報）訪問的內容，評論指出，卜睿哲的意思就是，美國不該告訴台灣領導人，台灣自行採取任何行動、美國都會來保護台灣。評論強調，卜睿哲近期多次對台海問題表達憂心、提出警告，這次「開綠燈」之說，可謂卜睿哲「把話說清楚」的重量級警告；此外，卜睿哲去年10月被問及美軍駐台的可能性時也曾直言，一旦美軍重新在台灣駐軍，可能將導致中美斷交。

評論表示，美國總統拜登上任2個多月以來，對華政策可謂「跌跌撞撞」，7日不僅再次派遣「麥凱恩號」神盾驅逐艦穿越台灣海峽，還威脅大陸勿對台灣採取行動，更傳聞美國將發布「行動指南」，鬆綁美國外交官與台灣官員接觸相關禁令，這些恐怕都是卜睿哲所擔憂的「開綠燈」。回顧3月18、19日舉辦的「中美高層戰略對話」，大陸已將紅線畫清楚，近期解放軍不時在台海周邊演練，可見大陸隊守住這條紅線的決心強烈。

針對卜睿哲的言論，評論坦言，美國政策的必須考量是否可能挑戰大陸利益，甚至激起大陸採取軍事行動；因為對卜睿哲而言，美國的最大利益是維持現狀，「如果台灣玩過火，美國會被拖下水。」

(中時新聞網)