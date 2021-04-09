健保會第5屆委員名單。（健保會提供）

健保會第5屆委員名單近期出爐，有鑑於委員長期連任引發外界詬病，今年衛福部長陳時中將近半數委員換掉，39人中有18位是新面孔。健保會預計在4月底召開第1次會議，為7月的評核、2022年總額範圍等議題進行討論。

健保會執行秘書周淑婉表示，依照規定，健保會委員是以連任1次為原則，而非1次為限，過去大家一直關心部分委員連任很久的問題，此次衛福部為回應大家的關心，將名單中46.2％的委員換掉。

周淑婉表示，新1屆健保委員名單的39人中，有18人都是新面孔，之所以只換18人，是考量健保會的參與需要傳承，一次全部換新並不好，也因如此名單才會在4月才公布。

根據健保會最新名單，付費者代表團體包括中華民國全國職業總工會、台灣病友聯盟、醫療改革基金會、中華民國全國工業總會等；保險醫事服務提供者代表則有台灣醫院協會、醫師公會全聯會、藥師公會全聯會等；公正人士則來自長庚大學、政治大學、台灣大學台灣社會心理復健協會、消基會等。

周淑婉表示，此次衛福部請各個團體推薦名額2倍的名單，有1個名額的團體推薦2人，有2個名額的團體則推薦4人，再由部長陳時中做出選擇。新1屆健保會預計在4月30日召開第1次會議，為7月份要做評核的工作規劃、2021年總額範圍，以及其他例行的工作做準備。

(中時 )