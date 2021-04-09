記憶體模組廠十銓(4967)第一季營收達19.13億元，年增23.69%，並創下歷史新高。公司指第一季記憶體多頭行情啟動，並且對第二季以及下半年展望持續樂觀。

十銓科技3月營收6.09億元，年減8.55%，但2021年1~3月營收19.13億元，年增23.69%，創下歷年最高水準。公司表示，2021年接續2020年第一季的記憶體多頭行情，後疫情時代對於邊緣運算高速儲存、遠距辦公、伺服器及雲端資料中心等需求強勁，再加上EMS、SI積極拉貨，連帶消費性記憶體價格跟著向上，十銓積極擴充品牌市場之營銷策略奏效，銷售創下佳績。

就各產品線來看，十銓銷售額及出貨量皆呈正成長，其中，T-Force電競產品月銷量已連續數月翻倍成長；企業應用在資料中心、伺服器的DRAM及SSD需求亦持續攀升，十銓整體SSD 3月銷量年增達到38%。

展望第二季，十銓將更著重於高速運算市場，擴大高階及利基應用布局，看好5G帶動AI、HPC、IoT等各項應用需求，自駕車車載、醫療等高效能記憶體，屆時勢必爆量成長。

就產業來看，美光看好DRAM發展上調第二季財測，顯示記憶體多頭火熱。此外，中美貿易戰延續，全球供應鏈板塊遷移，零組件嚴重缺料，半導體供給吃緊，DRAM現貨、合約報價輪流向上，可看出市場復甦訊號已啟動。十銓看好記憶體產業向上，持續強化高階電競、創作者市場布局，耕耘許久的中大型工控/SI客戶亦陸續轉單，DRAM及NAND Flash下半年營運加溫可期。

(時報資訊)