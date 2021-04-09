現代汽車(Hyundai Motor)7日才剛表示，由於車用晶片短缺，已暫停韓國國內IONIQ 5純電能電動車(EV)生產作業，時間約一星期左右。才兩天言猶在耳，無奈9日又傳出，現代另一個韓國國內車廠的產線將停擺，原因也是沒晶片可用。

現代汽車表示，將在12日與13日這兩天，暫停在首爾以南100公里，以生產Grandeur與Sonata車款為主，且年產量達30萬輛的牙山(Asan)車廠。

不過，相較於其他美日等全球同業，現代汽車算是比較晚才出現車用晶片不足現象。因為，這家韓國最大車廠，先前因備料充裕才逃過一劫，但在晶片失衡的供不應求下，現在還是撐不住要停產。

前兩天，因為7日至14日晶片斷料一周，現代暫停蔚山(Ulsan)一號廠生產工作。同時，這家位於首爾東南414公里處的車廠，也有生產Kona小休旅。

由於，現代汽車零組件主要供應商現代摩比斯(Hyundai Mobis)的產線出了狀況，故導致IONIQ 5的動力馬達產出停擺。另外，加上Kona車頭相機系統，也缺少關鍵車用晶片。

停產損失初估，6,000輛Kona與6500台IONIQ 5將無法如期交車。同時，也會影響歐洲3,000輛，以及2月25日，首日接單的韓國國內市場近2.4萬輛IONIQ 5訂單。除了上述停產計劃，現代也還減少了蔚山三號車廠，四月份第一個周末的加班任務，因為缺少生產Avante車款的電子控制器（ECU）。

現代在韓國有7家車廠，包括蔚山5家，牙山1家，全州(Jeonju )1家。至於海外有10家車廠，像是中國大陸4家，美國，捷克，土耳其，俄羅斯，印度與巴西各有1家。全部的產能，估算為550萬輛。

(時報資訊)