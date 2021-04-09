敦泰(3545)受惠需求持續維持高檔，3月、第一季營收同步創下歷史新高，展望第二季，看好產業需求持續增溫，敦泰營運依舊樂觀。

敦泰3月合併營業收入為15.24億元，受惠於客戶需求維持高檔，加上產品報價持續正向發展，推升敦泰營收月增3.82%，並較去年同期增加32.32%，創單月歷史新高。

敦泰累計今年首季營收為43.5億元，再創季度歷史新高紀錄，優於先前預期，並較去年同期大增49.5%。法人表示，受惠宅經濟需求持續，使平板及筆電拉貨動能從去年一路延續至第一季，加上各大智慧手機將於第一季再持續推出新一代的5G智慧手機，帶動敦泰IDC、AMOLED觸控IC等產品線出貨續旺。

展望未來，敦泰預期，第二季隨著產業需求增溫，敦泰整體營運應會有良好的表現。敦泰看好今年AMOLED相關晶片將會快速成長，且TP、DDIC都會有不錯的成長，電容式指紋辨識也自去年開始有明顯成長，另外，敦泰在車用IDC已佈局很久，成功打入車廠供應鏈，已經進入MP階段，現階段車用客戶有BYD(比亞迪)、Wuling(五菱汽車)，車用市場長線效應也將陸續加入貢獻。

(時報資訊)