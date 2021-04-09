大陸浙江溫州一名皮膚白皙、長相貌美的18歲吳姓正妹，偶然機會結識一名自稱老闆的44歲劉姓男子，對方提出願以每月5萬人民幣包養（約新台幣22萬元），吳女心動就同意與劉男發生性關係，不料完事後打開錢袋一看，對方給她的錢竟是「冥幣」，當場氣炸到警局報案。

據陸媒報導，吳女報案時，難以啟齒是包養受騙，竟對警方謊稱有名「老闆」到她住處離開後，家裡的錢就不翼而飛，懷疑是被這名老闆偷走，請求警方幫忙逮人。

溫州警方獲報以為是一起單純的竊盜案，調查後才發現，原來吳女是被騙包養，獻身後才發現拿到的錢是「冥幣」，因為氣不過才向警方謊稱遭小偷。

經警方調查，劉男看上吳女長得漂亮，便動起歪腦筯，案發前一晚告訴吳女，願意每月出5萬 元（人民幣）包養她，由於這筆錢相當於一般勞工階級一整年的收入，吳女毫不猶豫就答應，2人隔天就發生性關係。完事後，吳女打開劉男給她的錢袋一看，裡面放的竟是冥幣，氣得到警局報案，謊稱自己的錢被偷了。

劉男被捕後向警方坦承，自己不是老闆，也沒有錢，與吳女談好每月5萬元（人民幣）包養條件後，就找了一些冥幣裝在袋子裡拿給吳女，由於對方拿到就直接放進抽屜裡，所以發生關係之前，吳女並未發現給她的不是真鈔。

(中時新聞網)