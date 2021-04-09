台灣各地暗藏許多隱形富豪，台北市東區一名大地主，不久前與妻子協議離婚，兩人離婚協議書曝光，恢復單身的代價相當驚人，不過對大地主來說可能只是冰山一角，前妻獲得的資產與贍養費，更讓網友直呼「缺乾兒子還是老婆嗎」？

律師的臉書粉專「雷丘律師就決定是你了」，分享一張當事人同意匿名改編的離婚協議書，上面寫著由於甲方「遊手好閒、不事生產、沉迷手遊，棄家庭子女於不顧」，無法維持婚姻關係，因此協議離婚。

其中「未成年女子扶養費」，甲方每個月必須分擔兩名未成年子女50萬元，但令網友震驚的不是扶養費，而是前妻獲得，位於台北市的18間房子，全都是東區高級地段，像是位於仁愛路四段7間房、忠孝東路四段5間房，還有信義區松智路6間房。

協議條件連「雷丘律師」也忍不住感嘆「貧窮限制了我的想像」，案例曝光後，不少網友幽默狂虧，甲方不是玩手遊，應該是養了整間遊戲工作室，堪稱最強新台幣戰士，「甲方再生產下去我們要怎麼活」、「內科醫師在醫院做滿35年有一個億就算強了」、「這分配，乙方之後整天遊手好閒打手遊也不怕」、「甲方手遊大概可以玩到下輩子，都不用從事生產」、「台北大富翁」。

(中時新聞網)