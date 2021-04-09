繼8日公布海南自貿港市場開放意見後，大陸官方9日再針對金融領域的擴大開放推出政策，人行等部門在9日公布「關於金融支持海南全面深化改革開放的意見」，當中提到，將海南自貿港納入合格境內有限合伙人（QDLP）試點，鼓勵境外金融機構入駐等。

中國人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局9日公布新意見，在6大面向推出33措施。當中包括，在風險可控前提下，允許海南自由貿易港內合格境外有限合伙人（QFLP）按照餘額管理模式自由匯出、匯入資金，簡化外匯登記手續。將海南自由貿易港納入合格境內有限合伙人（QDLP）試點，給予海南自由貿易港QDLP試點基礎額度，每年可按一定規則向其增發QDLP額度。

意見提到，鼓勵境外金融機構落戶海南，支持設立中外合資銀行。支持海南的銀行引進符合條件的境外戰略投資者，改善股權結構。並在依法合規、風險可控前提下加強金融科技創新應用，支持海南自由貿易港在金融管理部門統籌下開展金融科技創新業務試點。

(工商 )