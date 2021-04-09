長短料問題暫時舒緩，仁寶3月營收衝上1,081.48億元，創下史上單月營收第三高，較上月成長53%，較去年同期成長33.9％，首季營收為2,699.92億元，年增率高達48.3％。

而在出貨量方面，隨著欠料補上，3月筆電出貨量為550萬台，月增66.6％，可是也因為1、2月長短料太嚴重，第一季出貨量僅有1,310萬台，季減超過17％。面對第二季，仁寶預估筆電出貨量將能季增雙位數，不過4月出貨量應該不會重現3月的相對高點。

(工商 )