長榮鋼3月營收12億元創新高 15:502021/04/09 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長榮集團旗下長榮鋼（2211）9日發布今年3月合併營收12億元，年增102.64％，月增29.46％，創新高，主要受惠於客戶訂單遞延及在手訂單約26-28億元的貢獻；累計第一季合併營收為30.48億元，年增25.28％。法人指出，以手中接單案量預估，今年營收可望輕鬆突破百億規模，獲利數字再創歷史新高。 勤誠3月營收突破8億大關 登歷史新高 台積電3月營收1291億 創歷史新高 (工商 ) #數字 #長榮鋼 #創新高 #合併營收 #月營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 OEM事業給力 東陽3月營收16.89億元創近15個月新高 10:302021/04/09 財經 《電腦設備》廣達首季營收年增逾4成 NB出貨1900萬台 14:502021/04/09 財經 長榮鋼12日轉上市 旗下環保事業營收有望年增5成 13:312021/04/09 財經 《電腦設備》宏正3月營收4.9億元 單月最高 11:252021/04/09 財經 《半導體》台積電3月、Q1營收同創新高 14:152021/04/09 財經 購物節發酵 軒郁3月營收1.29億 年成長52％ 11:212021/04/09 財經 《其他股》三能3月營收 掛牌來單月新高 08:192021/04/09 財經 《生醫股》電商平台大補 軒郁3月營收年增逾5成 09:272021/04/09 財經 《半導體》世界先進3月、Q1營收同創新高 14:492021/04/09 財經 廣達3月營收944.52億元 創史上最旺Q1 15:102021/04/09 財經 《半導體》聯詠Q1營收超標 2外資續讚 09:432021/04/09 財經 財經熱門新聞 新光慘敗 遭新光R1全面解約 - 財經要聞 - 工商時報 台積電一掛供應鏈暴漲還能買？散戶注意這2檔快噴了 - 財經 新光出局成定局？ 銀行局：關鍵在兆豐銀 - 財經要聞 - 工商時報 解放軍攻台演習 凸顯斬首能力 - 產業財經 - 旺報 2021房市繼續燒 大台中七期 稀有地段 成購屋族首選 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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