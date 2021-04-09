長榮集團旗下長榮鋼（2211）9日發布今年3月合併營收12億元，年增102.64％，月增29.46％，創新高，主要受惠於客戶訂單遞延及在手訂單約26-28億元的貢獻；累計第一季合併營收為30.48億元，年增25.28％。法人指出，以手中接單案量預估，今年營收可望輕鬆突破百億規模，獲利數字再創歷史新高。

(工商 )