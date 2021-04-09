還不到每年下半年iPhone例行性的發表時間，大多數果粉應該都在熱烈等候蘋果（Apple）有機會在上半年發表的iPad新品。日前爆料達人 Sonny Dickson （@SonnyDickson）曝光了兩張新iPad Pro以及iPad mini的樣機圖片。假設這是真的，那可就令人失望透頂了啊！

Sonny Dickson 曝光的照片是三台iPad排排站的照片，一張拍螢幕正面、一張拍反面。從文字描述上來說，從螢幕大小來看分別就是2款iPad Pro新品，以及一台iPad mini新品。爆料者表示難以分辨螢幕尺寸，換句話說暗示這些新品的螢幕尺寸可能跟現有的機種不同。

Refreshed iPad Pros and iPad Mini dummies. Triple Camera array on the pros. Central camera up top on iPad mini; slightly thicker. Hard to tell and different in screen size. pic.twitter.com/5Luizv1T2r — Sonny Dickson (@SonnyDickson) April 8, 2021

從照片來看，提供的資訊不多。不過在螢幕最小的iPad mini上，可令人看出不少端倪。嚴格來說，這些照片曝光的iPad mini樣機，從外觀設計、Home鍵、螢幕對機身佔比等方面來說，可說都與現有的iPad mini(第五代）如出一徹。也就是說，假設這照片是真的，肯定會讓不少人失望。

先前曾有爆料者 xleaks7 與義大利網站《Pigtou》合作，分享了宣稱是最新iPad mini 6的影片。從影片中曝光的3D列印模型來看，iPad mini新品可能會採用螢幕下指紋辨識的技術，不僅兼具安全性，螢幕對機身佔比也望有所提升。且因屏佔比提升，在類似的機身尺寸下，因為邊框變窄，所以螢幕可能還會比7.9吋放大一些。但是這一些資訊都與Sonny Dickson 曝光的照片不相符，讓人不知該如何判斷。

做為參考，《Apple Track》網站分析了長期以來多位爆料蘋果相關新品消息的分析師、爆料者與網站的準確度，其中排名第一的「Kang康總」，準確率達到97.8%（但他日前爆料蘋果春季發表會落在3/23失準）；而Sonny Dickson 在榜上排名第16位（共有18名入選），準確度是57.7%。而在業界爆料很有公信力的天國國際證券分析師郭明錤則是排名第十位，準確度76.7%。曝光新iPad mini 3D列印模型的爆料者 xleaks7，並未被列入排行榜中，算是一位爆料歷史不那麼久的消息來源。

(科技)