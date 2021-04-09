台北市長柯文哲任命在競選時擔任「網軍頭子」的邱昱凱擔任悠遊卡公司總經理，市議員汪志冰9日要求柯訂出KPI、悠遊付半年內超越一卡通，未達標月薪連4萬元都不值請自動下台。邱昱凱對此回應，「我不是神仙，1歲小孩沒辦法立刻上小學。」柯也說，數值會成長，但要超越一卡通不敢講。

柯文哲今赴議會施政報告，議員炮火聚焦悠遊卡公司人事，汪志冰指出，自從邱昱凱人事任命案曝光後，各界有不同看法，但她認為，有多少本事就領多少錢，柯也常說「香蕉只能請到猴子」，要請就要請有本事的，哪怕是多花錢，年齡也不是問題、年資不需要考慮，但必須要有本事拿到這樣的錢、坐這個位子。

汪志冰幫市民為邱昱凱準備「軍令狀」，她表示，第一個要證明這次任命不是酬庸、不是臨去秋波而是用人唯才，不是讓邱白天當總經理晚上做網軍頭，悠遊卡公司是營運單位，是幫北市賺錢的單位，身為CEO應該有KPI、營運績效指標。

台北市長柯文哲9日赴議會施政報告。（摘自柯P直播）

柯文哲回說，有在報月報表，都有在看，數值會成長，但要超越一卡通不敢講。KPI要成長多少，還要再商量。汪回嗆看有什麼用，要達到目標才有用，看到現在零零落落、潰不成軍。

汪志冰說，悠遊卡公司必須為市民賺錢，也要為股東負起責任，必須要有要求。柯文哲曾在1年前說半年內殲滅敵軍，也就是一卡通，邱也在悠遊卡公司蹲2年，這段時間做了什麼？

她要求，悠遊付主要業務就是要增加會員數、儲值額、代收付額、轉帳額，半年內必須超越一卡通，柯文哲大膽任用邱昱凱一定有道理，希望賦予殲滅敵人重任由邱完成。

邱昱凱回應，他不是神仙，1歲小孩沒辦法馬上上小學，悠遊付推出1年，一卡通已上路4年。汪痛批，那找你來幹什麼，告訴大家多久可以完成？當你完成，柯已經下台去當總統了，不要混了啦。落後以來市長一直要求業績，卻節節敗退，如果今天KPI訂不出來，總經理可以不要做了，一卡通和悠遊卡都是「兼職」，沒有要求超越街口支付。悠遊卡公司是營運單位，如果是公司董事長，請來總經理一定會訂營業目標，若沒有訂目標，不得不懷疑就是網軍。

邱再回說，悠遊付上線1年接近100萬會員，未來1年以相同幅度成長，我們會努力。

汪志冰痛批，邱昱凱只會嘴上講空話，完全沒辦法信任，市民要的是具體成效，如果達標可以專案調升薪資，月薪14萬實在太委曲，但未達標請自動下台，連4萬元都不值。

(中時 )