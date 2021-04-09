第51屆全國技能競賽青年組中區分區賽22日將在勞動部勞動力發展署中彰投分署、鹿港勞動學苑、僑光科技大學及嘉陽高中等4個競賽場舉行，中彰投分署培訓202名菁英選手投入33職類競賽，為鼓舞士氣，分署長林淑媛9日為培訓選手授旗，勉勵選手全力以赴，沈著應戰，發揮平日水準，展現最佳實力拚進全國賽。

林淑媛表示，根據以往的經驗，比賽能否得勝，技術層次占70％，心理素質占20％，運氣占10％，機會是留給準備好的人，她特別勉勵參賽選手，未來這兩周很重要，過去大家都有扎實的訓練，充分的準備，除要再加強練習，努力衝刺外，更重要的是調整作息，讓自己保持最佳的身心狀態上戰場。

她鼓勵選手們以平常心參賽，因為競賽同時考驗的是個人的毅力、耐力與抗壓性，所以比賽時一定要沈著冷靜，好好把握屬於自己的機會，全力以赴，祝福選手們從分區賽、全國賽，選拔賽，邁向世界的舞台，用優秀的技能告訴大家，行行出狀元，黑手也可以出頭天。

第51屆全國技能競賽分區賽，中彰投分署202名選手全力備戰志在奪金。（盧金足攝）

今日誓師大會上，十九歲參賽選手郭博淵，是台灣、加拿大混血兒，一家人原本在加拿大生活，於七年前舉家回到台灣定居，由於他的父母非常喜愛動手實做並學習新的事物，時常帶著郭博淵及妹妹參加各項戶外活動及學習課程，在父親的鼓勵之下，參加該分署的職前訓練精密機械班，接受機械加工、數值控制、CAM軟體等實務訓練課程。

在中彰投分署八個月的訓練期間，郭博淵認真學習，訓練師發現他極具潛力，推薦參加選手培訓，成為選手的博淵更加積極努力投入練習，希望比賽時能保持穩定，發揮應有的水準，在分區賽中獲得佳績。

第51屆全國技能競賽青年組中區分區賽22日將登場，勞動部勞動力發展署中彰投分署培訓202名菁英選手投入33職類競賽。（盧金足攝）

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