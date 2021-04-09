DRAM廠南亞科(2408)總經理李培瑛表示，預期第2季產品價格可望持續走揚，公司營運將有不錯表現，預期DRAM供需吃緊情況不排除有機會延續到今年底。

南亞科今日舉行法說會，公布第1季產品價格翻揚，季增約達15%；展望第2季，產品價格可望走揚。南亞科總經理李培瑛表示，第2季包括網通、電視與機上盒等消費型電子產品需求暢旺供給吃緊，筆記型電腦動能持續強勁，伺服器恢復成長，手機需求維持穩健。

在市場供給方面，南亞科總經理李培瑛表示，目前供應商庫存水位低，上半年供給成長有限，預期第2季產品月價格及季價格可望延續上漲趨勢。公司因產能已滿載，出貨量將較第1季持平，並預估第2季營運將有不錯表現。此外，南亞科預期今年位元銷售量將持平或微幅增加。

南亞科總經理李培瑛指出，DRAM供需吃緊情況不排除有機會延續到今年底，仍須觀察疫苗普及率、疫情改善情況、美中貿易關係及供應鏈長短料問題等。

南亞科受惠產業復甦，第1季營收達177.31億元，季增20%；稅後淨利27.05億元，季增192.7%，每股純益0.88元。第1季動態隨機存取記憶體（DRAM）銷售量價齊揚，銷量增加約5%，平均售價約上漲15%。

此外，針對缺水問題，李培瑛表示，緊急用水準備狀況完整，短期沒有缺水的危機，不過，還是希望蒼天能多給點水。

(時報資訊)