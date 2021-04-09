華碩(2357)3月集團營收為459億，年增74%，3月品牌營收為431億，年增85%。第一季集團營收為1162億，年增64%，第一季品牌營收為1081億，年增72%。

華碩對PC市場需求持正面觀點及積極成長策略。於2021年第1季，華碩電競電腦及商用電腦的營收年增率超過100%，消費型電腦的營收年增率近50%，板卡的營收年增率近70%，全產品線的營運強勢成長，優於公司及法人的預期。

華碩旗下電競筆電搭載聯發科(2454)Wi-Fi 6連線晶片組，強化電競產品線效能。去年電競產品成長性也優於產業平均達50%，看好今年整體電競產品線將保持20%成長。

華碩電競產品在電競生態圈經營下，營運大幅度跳升，統計去年電競產品成長約50%，優於市場平均30%，今年也可望再優於市場平均，保持20%成長性，整體去年電競產品營收已達約1500億元，占整體營收達40%。

(時報資訊)