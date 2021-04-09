密封元件廠茂順(9942)今年以來訂單強勁，3月營收3.32億元，月增73.37%，年增30.36%，首季營收8.71億元，季增5.77%，年增43.67%，創歷史新高。

展望第2季，由於工作天數增加，4月1日起已將產品報價將調高7~10%，又將新增2成產能供應客戶訂單，法人樂觀看待第2季營運表現，據了解，茂順接單能見度高，目前生產排單已到9月，法人預期，2021年營收可望突破36億元，且刷新歷史紀錄。

茂順從事各類油封、防塵套及其他橡膠製品的加工製造及買賣業務，密封件包含油封(seals)及墊片(gaskets)兩大類。目前已是台灣最大的油封製造商，在於伊朗、中國大陸、泰國、俄羅斯、印度、澳洲皆設有子公司，並與歐、美等國建立相互合作關係，業務遍及全球超過70個國家。

訂單大增的情形之下，茂順也積極擴充產能，台灣及昆山廠都有計畫在執行，新產能預計第2季起逐月開出，將為今年度營運再添新柴火。

茂順2020年稅後純益3.86億元，每股純益4.64元，董事會通過每股擬配息4.2元。

(時報資訊)