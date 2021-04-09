中國強勁的數據強化了對經濟迅速復甦的憧憬，周五黃金價格下跌，不過在美元和美國公債殖利率從近期高點回落提振下，本周金價仍可望上漲逾1%，為3周以來周線首度收紅。

美國就業數據意外疲弱，導使美國債息與美元匯率同步走軟，受此提振，周四金價漲破1750美元大關，為2月26日以來首見。終場紐約期金收漲16.6美元或1%，為每盎司1758.2美元，盤中最高站上1759.35美元。技術分析更指出金價可望挑戰1800美元。

中國3月工廠生產者物價指數超出市場預期，並創下2018年7月來最大漲幅，引發通膨升溫的疑慮，以及美國聯準會堅持超寬鬆貨幣政策立場，都為金價帶來支撐。

聯準會主席鮑爾周四表示，聯準會距離縮減對美國經濟的支持仍然非常遙遠，他並表示今年預期中的物價上漲可能只是暫時現象。 目前現貨金下跌0.4%，報每盎司1,748.81美元，周四一度觸及3月1日來新高1,758.45美元。

美國期金目前下跌0.5%，報每盎司1,748.70美元，但本周以來仍然上漲近1.2%。

Fitch Solutions出具報告指出，通膨在4月升高的可能性，將在未來幾周支持黃金價格，尤其當通膨升高的速度超越公債殖利率時。較中期而言，債息上漲可能再度給金價帶來壓力。

銀價目前跌0.8%，報25.23美元。鉑金跌1.2%，報1,214.67美元。鈀金漲0.2%，報2,630.11美元，但仍估將創下截至2月26日當周以來最大單周跌幅。

(時報資訊)