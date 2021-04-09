日盛投信9日表示，過去一個月，國際債市普遍承壓，股市則是進入多頭整理階段。台股固然擁有堅實的營收獲利基本面，卻難免受到美股等國際市場影響，惟剖析本波美債殖利率彈升，其主要是反映美國疫苗施打有效，下半年可望解除防疫封鎖，經濟成長重回正軌的好消息。另美國實質利率還處於負值，對企業造成的利息負擔仍輕，尤其在迎接全球景氣復甦之際，投資人更應正面看待股市後續表現機會。

依據過往十年歷史數據，第二季入場能享有正報酬機率高、平均投資報酬率佳的雙利多，建議投資人留意進場時點。

根據統計，亞洲（日本除外）永續基金在2020年第4季吸金50億美元創新高。其中，台灣永續基金在第4季淨流入1億美元，總規模達29.4億美元，較2019年成長3.3倍，顯示永續概念投資已成為資金追捧標的。建議投資人布局台股基金時，可選擇具有永續概念標的。

日盛台灣永續成長股息基金擬任經理人陳思銘表示，台股3月營收將陸續公布，伴隨著重量級法說登場，第一季的財報利多加持，均有利台股基本面表現；資金面部分，聯準會維持每月印鈔1,200億美元不變，預期台股多頭架構不變。現階段建議投資人不要執著指數，選股不選市，可從永續成長概念出發，布局好公司更有機會提高投資勝率。

(工商 )