新竹縣主委盃棒球錦標賽暨不老盃棒球邀請賽9日開打，縣長楊文科（右）與78歲的打者吳秀好阿嬤一投一打為球賽開球。（陳育賢攝）

新竹縣主委盃棒球錦標賽暨不老盃棒球邀請賽，9日起在竹東河濱公園棒壘球登場，8支隊伍球員的年紀橫跨8至82歲，參賽球員年紀超過5000歲，縣長楊文科與78歲的打者吳秀好阿嬤、中山國小二年級的捕手李冠禹一起開球，象徵棒球是全年齡的全民運動，現場熱鬧滾滾。

楊文科表示，今天的參賽球員年紀加起來接近5000歲，不老隊球員個個神彩奕奕，可見運動讓人忘了年紀，讓身心更有活力，新竹縣這兩年在棒球、籃球、桌球及相關運動都蓬勃發展，是樂活幸福的城市。

他指出，新竹縣的棒球隊在全國比賽成績卓著，與日本宮崎縣的少棒結盟，除了砌磋球技也是很好的國民外交，他肯定「棒球媽媽」、縣議員上官秋燕長期以來，站在第一線支持棒球運動，去年9月爭取「頂新和德文教基金會」捐贈新竹縣11輛棒球交通車，嘉惠基層球隊。

身兼新竹縣體育會棒球委員會主委的議員上官秋燕則表示，主委盃棒球錦標賽少棒組共有6隊參賽，分別為關西、中山、上館、大同、五峰及六家國小。獲勝隊伍將代表新竹縣參加中華民國棒球協會所主辦的TOTO盃全國少棒錦標賽，並從這項比賽選出優勝球隊及球員組成中華少棒代表隊，代表我國參加美國小馬聯盟（PONY）野馬級11至12歲組亞太區少棒錦標賽。

不老棒球邀請賽部分則有4隊參加，地主隊是竹東海盜隊，另外3支競技隊伍都來自宜蘭，分別是羅東老懂隊、員山大黃蜂隊、蘇澳棋麟隊，每隊20至25人不等，其中女性球員要50歲以上才能參加、男性球員必需年滿65歲。

參與開球的員山大黃蜂隊不老球員吳秀好說，她於2015年起接觸不老棒球，原本以為自己「只會拿鋤頭」，在隊友鼓勵下，每周三下午練習後，愈打愈有趣，打棒球讓她感到年輕，已經愛上這項運動，她鼓勵銀髮族走出來運動，讓晚年生活更精彩。

(中時 )