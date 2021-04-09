笠間巿的杜鵑花遍佈山坡是日本最大集中賞花之處

【旅遊經 洪書瑱報導】

台北巿杜鵑花節引起一陣賞花熱潮後甫落幕之際，向來與台北市有交流的日本茨城縣笠間巿，也將於4月中旬啟動一年一度的杜鵑花節，相關活動將於佔地7公頃的笠間杜鵑花公園小山丘上登場，盛開著霧島、久留米等各式品種的杜鵑花，計有25種、8千多棵的杜鵑花，形成全日本最壯觀的杜鵑花海，展現繽紛的色彩魅力。

在未發生疫情的前幾年，笠間巿的杜鵑花已漸漸成為台灣旅客在春天遊訪的口袋名單，雖然去(2020)年因為疫情之故而取消的杜鵑花節活動，但今(2021)年預計將如期登場，屆時公園內還會舉辦各種品茶和音樂演奏會等各種活動，與當地民眾一起展現迷人、熱鬧賞花活動。笠間巿台灣辦事處長木下知香表示，雖然今(2021)年笠間巿的杜鵑花節仍然無法與台灣旅客見面，但仍希望能透過網路即時資訊與台灣民眾分享這笠間巿年度最大盛事之一的杜鵑花節。

由於笠間巿的杜鵑花種植已久，許多杜鵑像樹一樣高大，再加上杜鵑花公園的小山丘標高143公尺，因此，在這裡賞花的視覺從地面延伸到天空，從山坡府瞰花海，遊走花叢間，整個賞花的視覺呈現３Ｄ立體的「畫」面，相互爭妍鬥豔的杜鵑如燎原般野火似讓人震憾「綻」美！

笠間燒已經成為日本遺產，當地力推用笠間燒飲酒別有風味

笠間巿的陶炎之規模已成為日本陶藝尋寶之節慶

除了杜鵑花季，事實上「陶炎節」也與花節差不多時間登場，陶藝巿集是東日本首屈一指的「盛」地，這也是茨城縣人氣最旺的大型活動之一，每年都有二百多個當地窯燒工坊和藝術家，在笠間藝術森林公園擺攤展示他們琳瑯滿目的創作，透過這些充滿個人特色的陶藝品，可以認識笠間燒的過去與現在。

笠間燒的歷史可追溯自江戶時代，傳承至今已有二百多年，設計師們依循傳統技法加以發揮自由創作的空間，作品以食器和生活器皿為主，不論是傳統復古或時尚，都表現在每位設計師的個人風格上，而且它的價格比其他日本名出產的陶藝品更加親民。

笠間燒的歷史悠久，目前大約有300多位陶藝家從事創作活動，其特色是工匠精心地用雙手捏製，再塗上釉料，在高溼度環境中燒製，在燒製過程，工匠必須有精準的掌握力道與火候，每一件作品展現獨一無二的魅力。獨具韻味的笠間燒陶器，在1992年，正式被日本國家指定為日本的傳統工藝品，並在2020年6月笠間燒被認定為日本遺産，連東京奧運，也是指定贈送茨城縣的笠間燒茶杯給各國元首當作紀念品，其藝術價值可見一斑！

大部分的人會用陶杯來喝茶，笠間巿則推薦用笠間燒來品當地的好酒，甚至為了讓大家用笠間產的酒與酒器進行乾杯，因此制定了以笠間燒酒杯飲用笠間地酒的條例。

笠間巿力推用笠間燒來品當地的好酒別有韻味

笠間巿的栗子甜度高、風味高雅、顆粒碩大的美味

除了花與笠間燒，茨城縣還擁有五大水系加上當地的好米，孕育出關東地區最多的41間酒造，其中笠間市屬於「筑波山水系」，巿內擁有3間代表茨城的酒造。被群山環繞的笠間市盆地，自古以來即為豐壤的穀倉地帶，種植出許多優質好米，豐沛且清澈的地下水資源也讓此地，成為適合良好的釀酒地區。

頗受矚目的笠間巿日本酒，來自當地的三大酒造，包括在日本全國新酒評鑑會上連續７年獲獎的「磯藏酒造」；擁有850年以上的歷史且為日本第一家酒造的「須藤本家」

以及每年供奉御神酒於日本三大稻荷神社之一「笠間稻荷神社」的「笹目兵衛商店」等。

除了這三家酒造各有特色之外，笠間巿也開發出使用「栗子」為基礎製作燒酎相當特別，由於笠間巿栗子不論產量或種植面積都是日本第一，當地的栗子甜度高、風味高雅、顆粒碩大的美味，在「地產地消」的概念下，每年還有僅限量400支「栗子燒酎」！提醒您，飲酒過量有礙身體健康！

相關笠間巿旅遊資訊，可至日本笠間台灣辦事處粉絲專頁查詢。

圖：日本茨城縣笠間巿提供

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(中時新聞網)