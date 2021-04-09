歐陽娜娜出身演藝世家，爸媽和姑姑都是名人，她和姊妹們從出生就特別受關注，原本在音樂上有相當好的造詣，更考進知名美國柯蒂斯音樂學院，但休學後轉型當藝人，近年專注在大陸發展，也累積不少人氣；但人紅是非多，歐陽娜娜的身材管理屢被放大檢視，日前被拍到疑似又發福，連助理替她紮衣服試圖製造腰身都沒用，讓網友忍不住建議「要多運動」。

今（9）日微博一名娛樂博主「酷的追星日記」分享歐陽娜娜工作畫面，沒有任何修飾的影片意外讓她的身材原形畢露，被吐槽「胖了好多」；影片中歐陽娜娜穿著白襯衫搭紗裙，原本應該青春洋溢，但原PO傻眼地表示，「臉也油了，S型也沒了，一走路肚子上的肉guangguangguang」。

歐陽娜娜最新工作畫面曝光，被吐槽又發福。(圖/ 摘自微博@追星少女來吃瓜)

助理替她紮衣服，收腰卻也不顯瘦，被網友酸「真的胖了」。(圖/ 摘自微博@酷的追星日記)

最後還發現助理替她紮好衣服，原本收腰設計應該會顯瘦，但歐陽娜娜轉一圈還是看起來比當年纖細的她圓潤不少；儘管有一些粉絲跳出來替歐陽娜娜說話，認為這種款式的裙子本來就顯胖，但也有網友建議，「女星管理身材要自律」、「多做運動吧」、「背影照真的有點壯」、「真胖了好多」。

歐陽娜娜近年把工作重心放在大陸，積極參與許多綜藝節目，也有挑戰戲劇演出，但褒貶不一，尤其和陳飛宇、劉昊然、王源、蔡徐坤陸續傳出緋聞，導致一些女粉絲不快；另外她的身材管理也多次被放大檢視，只要長肉都會被酸「吃太好」、「太放縱自己」，但都會有鐵粉替她緩頰，認為只是鏡頭上顯胖或角度問題，本人應該很自律。

(中時新聞網)